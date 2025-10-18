Cyclingroad cycling

Tour of Guangxi #5: Paul Double scores a double blow

Radsport: Paul Double hat die Königsetappe der Tour of Guangxi für sich entschieden. Der Brite übernimmt damit auch die Führung in der Gesamtwertung.

Paul Double siegt vor Victor Lafay

Mit seinem Sieg auf der fünften Etappe der Tour of Guangxi ist Paul Double (Jayco AlUla) der Doppelschlag gelungen. Der Brite darf sich nicht nur über den Tagessieg freuen, sondern auch über die Führung in der Gesamtwertung. Er nimmt damit Namensvetter Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) das Rote Trikot ab, nachdem dieser die ersten vier Etappen im Massensprint für sich entscheiden konnte.

Morgen endet die Tour of Guangxi

Nach 165,8 Kilometern von Yizhou nach Nongla ließ Double den Franzosen victor lafay (Decathlon Ag2r La Mondiale) und den Dänen Mikkel Frölich Honoré (EF Education – EasyPost) um neun bzw. elf Sekunden hinter sich. Damit steht er nun vor dem Gesamtsieg, muss die morgige Schlussetappe aber noch überstehen.

