Radsport: Giulio Pellizzari hat seinen bislang größten Erfolg eingefahren. Der 21-jährige Italiener gewann die 17. Etappe der Vuelta a Espana und damit erstmals ein Teilstück einer Grand Tour.

Pellizzari klettert zum Etappensieg

Der Mann im Weißen Trikot des besten Nachwuchsprofis hat die 17. Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Giulio Pellizzari (RB – Bora – hansgrohe) attackierte im Schlussanstieg, während sich die Top-Favoriten belauerten. Schnell konnte sich der junge Italiener einen Vorsprung von über 30 Sekunden erarbeiten – und sich souverän ins Ziel retten. Führender in der Gesamtwertung bleibt jonas vingegaard (Visma – Lease a Bike). Der Däne verteidigte das Rote Trikot vor dem Portugiesen Joao almeida (UAE – XRG).







Morgen bei der Vuelta a Espana: Zeitfahren!

Zwölf Ausreißer haben auf der 143,2 Kilometer langen Etappe von O Barco de Valdeorras zum Alto de El Morredero ihr Glück versucht. Unter anderem ging auch der Österreicher Patrick Gamper (Jayco AlUla) in die Offensive. Doch die Fluchtgruppe konnte bereits vor Beginn des Schlussanstieges wieder eingeholt werden. Morgen erwartet uns bei der Vuelta a Espana ein Kampf gegen die Uhr. Im 27,2 Kilometer langen Zeitfahren in und um Valladolid sind vor allem die Klassementfahrer gefragt.

⚡️ Pellizzari goes solo! ⚡️ Pellizzari se va en solitario y los favoritos dudan#LaVuelta25 pic.twitter.com/y96PC2Igfg



- La Vuelta (@lavuelta) September 10, 2025