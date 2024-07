Verlosung: Das Rocky Mountain Fusion Powerplay E-Mountainbike ist ein vielseitiges E-Hardtail der kanadischen Marke Rocky Mountain, das sich sowohl als spaßiger Begleiter für Geländefahrten als auch für den Alltag eignet. Es verfügt über den Dyname 4.0 Antrieb und einen leistungsstarken 720 Wh Akku. Der moderne Aluminiumrahmen bietet interessante Details und eine schlanke Optik. Als echtes Highlight verlosen wir das Rocky Mountain E-Bike inklusive eines SKS Universal Infinity Gepäckträgers.

E-MTB Hardtails bieten Vorteile wie geringeres Gewicht, weniger Wartungsaufwand und ein einzigartiges Fahrgefühl. Obwohl der geringe Kraftverlust beim Treten bei einem E-MTB weniger relevant ist, haben E-Hardtails wie das Fusion Powerplay ihre Berechtigung und bieten viel Fahrspaß.

Technisch überzeugt das Fusion Powerplay durch den Dyname 4.0 Antrieb, der mit 108 Nm Drehmoment kraftvoll und zugleich feinfühlig arbeitet. Das im Oberrohr integrierte Display ist gut ablesbar und ermöglicht die Anpassung der Unterstützungsstufen. Optional kann ein Range Extender die Akkukapazität auf über 1.000 Wh erweitern.

Die Geometrie des Rahmens ist auf eine 120 mm Federgabel ausgelegt, was das Bike geländetauglich macht, obwohl der Fokus stärker auf den Alltagsgebrauch gelegt wurde. Das Fusion Powerplay ist in fünf Rahmengrößen erhältlich, darunter XS, was es auch für kleinere Fahrer geeignet macht.

Erhältlich in zwei Ausstattungsvarianten, liegt der UVP der höherwertigen Version bei 4.700 Euro. Zur Ausstattung gehören eine RockShox 35 Gold Federgabel, eine Shimano 12-fach Schaltung und eine hauseigene Dropper Post. Die verbauten Shimano MT4100 Bremsen und Maxxis Rekon Reifen sind jedoch eher auf Alltags- als auf Geländeeinsatz ausgelegt.

In our practical test zeigte sich das Fusion Powerplay als ausgewogenes E-Hardtail, das besonders im Alltag und bei Touren überzeugt. Für Geländefahrten ist es dank der Geometrie und der Dropper Post geeignet, jedoch stoßen die Bremsen und Reifen schnell an ihre Grenzen. Besonders lobenswert ist das leise und kraftvolle Antriebssystem, das ein natürliches Fahrgefühl bietet und die weniger elegante Optik des Bikes in den Hintergrund treten lässt.

Dass die Kanadier das neue E-Hardtail tatsächlich auch im Alltagseinsatz sehen, zeigen Montagepunkt für Schutzbleche oder Gepäckträger, die sich so sehr einfach und elegant nachrüsten lassen. Wir haben für unsere Verlosung ein besonderes Highlight und direkt einen SKS Universal Infinity Gepäckträger organisiert und an das Rad gebaut.

Der Infinity Universal ist ein vielseitiger Aluminium-Gepäckträger, der sich zur Nachrüstung an nahezu jedes Fahrrad eignet. Durch einen flexiblen Verstell-Mechanismus kann der Träger in Neigung und Höhe individuell angepasst werden, was eine optimale Anpassung an verschiedene Fahrradgeometrien ermöglicht. Das Schnellspannsystem mit robusten Nylongurten gewährleistet eine unkomplizierte und sichere Montage an den Sitzstreben.

Ein Highlight des SKS Gepäckträgers ist die Adapterplatte AVS, die ein einfaches Befestigen von Fahrradtaschen mit einem AVS-Adapter ermöglicht. Der Gepäckträger kann bis zu 12 kg tragen. Er bietet zudem ausreichend Platz für eine Toptasche oder bis zu zwei Seitentaschen. Gefertigt aus stabilem Aluminium und geliefert mit einem Torx-Schlüssel für die Montage, steht der SKS Infinity Universal Gepäckträger für Qualität und Langlebigkeit, „Made in Germany“.

